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Амир-Хан Моттаки: Афганистан имеет мощный потенциал для экономического сотрудничества
Афганистан имеет мощный потенциал для экономического сотрудничества, а также в сфере торговли и инвестиций. Об этом заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел этой страны Амир-Хан Моттаки на пятом заседании Московского формата консультаций по Афганистану, которое проходит в Казани.
«Сейчас, когда в Афганистане восстановлена безопасность, настало время реализовать проекты, связанные с экономическими связями. Ориентируясь на нашу экономику и внешнюю политику, мы готовы предоставить все возможности для региональных связей», – сказал Амир-Хан Моттаки.
Он добавил, что в настоящее время созданы благоприятные условия для развития торговли через транспортный коридор «Север – Юг».
Кроме того, по словам спикера, Афганистан готов предоставить все необходимое для реализации инфраструктурных проектов по энергетике, сельскому хозяйству, железнодорожному сообщению.
«Мы подтверждаем готовность к приграничному сотрудничеству с соседними странами, предотвращать перемещение контрабандистов и других деструктивных личностей. В противодействие этим угрозам мы приложили усилия и боролись за то, чтобы свести к нулю выращивание и оборот наркотиков», – подчеркнул он.
При этом Амир-Хан Моттаки заметил, что противодействие контрабанде «требует сотрудничества соответствующих стран».
Он заверил, что туристы, дипломаты, сотрудники гуманитарных организаций, журналисты, исследователи разных стран приезжают в Афганистан и свободно перемещаются по стране.
«Мы еще раз заявляем, что любая страна, обеспокоенная угрозами безопасности и наркоторговли, исходящие из Афганистана, должна направить делегацию, чтобы все внимательно изучить и понять правду», – заявил и.о. министра иностранных дел.
В завершение он подчеркнул, что Афганистан готов взаимодействовать со странами региона на основе общих законных интересов.
Россия оказывает содействие урегулированию ситуации в Афганистане совместно с региональными партнерами в рамках Московского формата консультаций. Он был образован по итогам трехсторонних консультаций России, Китая и Пакистана в декабре 2016 года.
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