Госдума одобрила в первом чтении законопроект о передаче судебным приставам полномочий по расследованию преступлений, связанных с незаконным взысканием долгов с граждан. Сейчас такие дела расследуют сотрудники МВД.

Предполагается, что новые полномочия получат дознаватели Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Ведомство уже контролирует работу коллекторских, кредитных и микрофинансовых организаций в части соблюдения правил взыскания задолженности.

Депутат Госдумы от Татарстана Амир Хамитов в беседе с «Татар-информом» объяснил, что передача полномочий позволит объединить контрольные и следственные функции в одном ведомстве. ФССП уже получает жалобы граждан, проверяет деятельность взыскателей и привлекает нарушителей к административной ответственности. Это, по мнению парламентария, поможет быстрее выявлять признаки преступлений и принимать необходимые решения.

«Человек может оказаться в сложной финансовой ситуации, потерять работу или столкнуться с непредвиденными расходами. Но даже если у него есть просроченная задолженность, это не означает, что он должен терпеть угрозы, оскорбления, психологическое давление или незаконное вмешательство в личную жизнь», – сказал Хамитов

Масштаб проблемы подтверждает статистика службы. За 2024–2025 годы приставы провели более 16 тыс. административных расследований и выписали 8,2 тыс. штрафов на общую сумму почти 590 млн рублей. Ежегодно в территориальные управления ФССП поступает от 30 тыс. до 35 тыс. жалоб на нарушения при взыскании долгов.

Хамитов подчеркнул, что наличие просроченной задолженности не дает права угрожать должникам, оскорблять их или оказывать психологическое давление. По его словам, передача полномочий приставам также позволит снизить нагрузку на МВД и обеспечить соблюдение единых правил взыскания.