Амир Мифтахов: «Про сухарь я забыл, каждый день нужно доказывать, что достоин играть»

Вратарь «Ак Барса» Амир Мифтахов поделился эмоциями после победы над ярославским «Локомотивой», в которой он оформил «сухой» матч (2:0). Сегодня казанцы стартовали на предсезонном турнире Кубок Танеко.

«Каждый день нужно работать и доказывать, что ты достоин играть. А про «сухарь» я уже забыл, честно говоря. Во время матча не думаю, забили мне или нет – просто играешь и стараешься ловить каждый бросок, который летит в тебя. Нужно давать команде шанс на победу.

Какой момент был самым сложным? Сходу после игры сложно сказать, думаю, матч был ровным, не было особенных моментов с сильным накалом в нашу сторону, который бы запомнился. Если посмотреть видео, что-то найдём, а сразу не скажу», - приводит слова Мифтахова корреспондент «Татар-информа».

Напомним, что Амир Мифтахов является воспитанником «Ак Барса». Этим летом он вернулся в казанский клуб из-за океана.

«Очень приятно при своих родных стенах, при своей поддержке. Пришли семья, друзья, это помогало. Команда сегодня делала всё, чтобы не пропустить, парни ловили шайбы на себя, все это видели», - подчеркнул Мифтахов.

Следующий матч на турнире «Ак Барс» проведет завтра против нижнекамского «Нефтехимика». Начало встречи в 17:00 по московскому времени.