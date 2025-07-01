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На главную ТИ-Спорт 1 июля 2025 19:58

Амир Мифтахов покинул «Ак Барс» и подписал контракт с «Каролиной»

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Амир Мифтахов покинул «Ак Барс» и подписал контракт с «Каролиной»
Фото: ak-bars.ru

Голкипер Амир Мифтахов покидает «Ак Барс». Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Сообщается, что вратарь продолжит карьеру вне КХЛ, а права на Амира Мифтахова закреплены за «Ак Барсом». Позже стало известно, что он подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Каролина».

В минувшем сезоне 25-летний голкипер сыграл в 30 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В среднем пропускал 2,18 шайбы, его коэффициент надежности составил 92,7%. В розыгрыше Кубка Гагарина 2025 года в активе россиянина 2 игры, в которых он пропускал 3,68 гола в среднем и отразил 71,4% бросков.

#ХК Ак барс #Амир мифтахов
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