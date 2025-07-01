Амир Мифтахов покинул «Ак Барс» и подписал контракт с «Каролиной»

Фото: ak-bars.ru

Голкипер Амир Мифтахов покидает «Ак Барс». Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.



Сообщается, что вратарь продолжит карьеру вне КХЛ, а права на Амира Мифтахова закреплены за «Ак Барсом». Позже стало известно, что он подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Каролина».



В минувшем сезоне 25-летний голкипер сыграл в 30 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В среднем пропускал 2,18 шайбы, его коэффициент надежности составил 92,7%. В розыгрыше Кубка Гагарина 2025 года в активе россиянина 2 игры, в которых он пропускал 3,68 гола в среднем и отразил 71,4% бросков.