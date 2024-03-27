Амир Мифтахов о вылете «Ак Барса»: «Мы играли на равных, «Автомобилисту» больше везло»

Амир Мифтахов: «КХЛ идет к тому, что уровень команд выравнивается. Нет очевидных фаворитов, андердогов. Все примерно равны»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Серия против «Автомобилиста» тяжело для нас складывалась»

Следишь ли за сериями плей-офф Кубка Гагарина? Какие команды тебя впечатляют своими выступлениями?

Честно скажу, сложновато смотреть матчи. Во-первых, досада еще осталась от того, что «Ак Барс» вылетел рано. Знаешь, не особо приятно осознавать, что кто-то продолжает выступать в Кубке Гагарина, а для тебя сезон формально завершился уже. Во-вторых, регулярный чемпионат был длинный, серия против «Автомобилиста» тяжело для нас складывалась. Сейчас хочется как будто перезагрузиться, немножко отвлечься, провести время с семьей и родителями.

В этом году плей-офф действительно исторический. «Автомобилист» впервые вышел в полуфинал, «Трактор» давно не забирался так высоко. Это же трудно было спрогнозировать до начала сезона?

Не соглашусь. «Автомобилист», «Трактор» очень здорово показывали себя в «регулярке». Против них всегда было сложно играть. Их нападающие доставляли много проблем нашей обороне. Кому-то кажется проход «Автомобилиста», «Трактора» в полуфинал чем-то невероятным. Для меня это логичное стечение обстоятельств. В принципе, КХЛ идет к тому, что уровень команд выравнивается. Нет очевидных фаворитов, андердогов. Все примерно равны. Поэтому те же успехи «Автомобилиста», «Трактора» сложно назвать сенсацией.

«Автомобилисту» больше везло, удача была на их стороне чаще, чем у нас. В принципе, мы играли на равных» Фото: ak-bars.ru

«Готов ли я быть первым номером в следующем сезоне? Конечно готов»

На твой взгляд, за счет чего «Автомобилисту» удалось обыграть со счетом 4:1 как «Ак Барс», так и СКА?

Матчи «Автомобилиста» со СКА практически не смотрел. Не могу сказать, как они сыграли там. Что касается нашей с ними серии, то отмечу везение. «Автомобилисту» больше везло, удача была на их стороне чаще, чем у нас. В принципе, мы играли на равных. Результат решали детали матчей: удаления, большинство, самоотдача. В этих компонентах да, они были лучше. Мы постарались сделать выводы правильные по окончании серии с «Автомобилистом», долго думали над тем, что пошло не так. Сейчас даже оборачиваться в прошлое не хочется.

Амир, для тебя прошедший сезон в целом как сложился? Больше с позитивной или негативной стороны?

Непростой сезон получился. Сильно подкосила травма в первой половине чемпионата. Долго восстанавливался, из-за этого провел мало матчей в регулярке. Хочется, чтобы следующий сезон получился более цельным.

Сейчас много слухов ходит относительно будущего Тимура Билялова в «Ак Барсе». Ты ментально готов быть первым номером среди голкиперов в случае чего?

Мы с Тимуром никогда не делили вратарскую позицию друг с другом. Не говорили, кто первый, кто второй голкипер в команде. Кого из нас ставил тренерский штаб, тот и играл. Готов ли я быть первым номером в следующем сезоне? Конечно готов. Хочется проявить себя, показать, на что я способен. Постараюсь раскрыть себя с лучшей стороны.

«Все ребята хотят равняться на больших игроков, поэтому вживую их видеть очень важно» Фото: ak-bars.ru

«Мы являемся игроками главной хоккейной команды Татарстана, поэтому обязаны посещать разные города республики»

Амир, у «Ак Барса» в последние дни очень насыщенная программа. Постоянные выезды с мастер-классами. Некоторые хоккеисты, наверное, уже подустали кататься по республике?

Нет, ни в коем случае. Такие мероприятия очень важны. Мы являемся игроками главной хоккейной команды Татарстана, поэтому обязаны посещать разные города республики, радовать ребятишек своим присутствием. Помню, когда сам был маленьким, очень радовался приезду каких-то именитых хоккеистов в академию. Это же оставляет потом незабываемые впечатления. Все ребята хотят равняться на больших игроков, поэтому вживую их видеть очень важно.

А кто приезжал из игроков «Ак Барса» в академию с мастер-классом, когда ты был юным хоккеистом?

Признаюсь, в мое время подобных мастер-классов было не так много. В основном приезжали те игроки, которые сами проявляли инициативу. А вот таких организованных выездов не было. Самый памятный для меня момент – конечно, визит в академию вратаря Станислава Галимова. Когда в юном возрасте тебе предоставляется шанс поработать с ним на льду, посмотреть за его игрой, действиями на тренировках – это большое счастье. Я запомнил на всю жизнь его мастер-класс.

Проникаешься сентиментализмом, когда воспитываешь подрастающее поколение хоккеистов?

Я очень люблю детей. Обожаю проводить с ними время. Искренне радуюсь сам, когда вижу улыбку на их лицах. Для меня очень ценно дарить детишкам положительные эмоции.

С учетом постоянных выездов в разные города Татарстана время на тренировки остается?

Да, выездов много, но и о тренировках тоже не забываем. Когда нет мастер-классов, занимаемся на льду с «вышкой» (игроки команды ВХЛ «Барс»), отрабатываем упражнения, поддерживаем форму. Пусть мы и вылетели из плей-офф, но сезон еще не закончен. До конца апреля находимся в расположении команды.