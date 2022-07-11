Амир Мифтахов тренируется в Казани до официального объявления контракта с «Ак Барсом»

Как стало известно «Татар-информу», голкипер клуба НХЛ «Тампа Бэй Лайтнингс» Амир Мифтахов вернулся из-за океана и приступил к персональным тренировкам в Казани. Отметим, что официально «Ак Барс» не объявлял о подписании контракта с вратарем.

Два года назад, когда Амир успешно заиграл в основном составе казанской команды, его в шестом раунде задрафтовала «Тампа», подписавшая затем с Мифтаховым двустронний контракт. Однако пробиться в основной состав клуба НХЛ Амиру не удалось, и весь прошлый сезон он отыграл в командах системы «Молний». В итоге 22-х летний голкипер принял решение завершить заокеанскую карьеру и вернуться домой.

Сейчас Мифтахов уже тренируется в Казани, поскольку вчера «Ак Барс» вышел из отпуска, проходит медицинский осмотр и вот-вот приступит к первому летнему сбору. Мифтахову предстоит дуэль за место основного голкипера клуба с Тимуром Биляловым.