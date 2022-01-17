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Казань
17 января 2022  12:25
Егор Никитин

«Амир и Амина»: в ЗАГС назвали топ популярных имен новорожденных казанцев в 2021 году

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В 2021 году казанские родители чаще всего называли детей именами Амир и Амина. Об этом на деловом понедельнике сообщила начальница Управления записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Казани Римма Миннуллина.

По ее словам, впервые за последние 8 лет тройку самых популярных имен покинули Карим и Ясмина. 

«Таким образом, лидирующим именем у мальчиков стало имя Амир. Вторым по популярности стало имя Тимур, третьим — Марк. Среди имен девочек лидирует имя Амина, на втором месте Амелия, на третьем София», — рассказала докладчица.

Она также назвала самые интересные имена детей, зарегистрированные в Казани в 2021 году.

«Это Август, Грант, Кубаныч, Афифа, Рассвет и Мадонна», — резюмировала Римма Миннуллина.

#Деловой понедельник #Управление ЗАГС Казани #имена новорожденных #редкие имена
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