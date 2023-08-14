Аминов сравнил СВО с наждачной бумагой, стершей мишуру и показуху в России

Ильшат Аминов Фото: © «Татар-информ»

С наждачной бумагой, которая стирает всю показуху в стране и открывает зияющие проблемы, сравнил Специальную военную операцию (СВО) председатель Союза журналистов Татарстана, депутат Госсовета РТ Ильшат Аминов.

«Не хватает отечественных самолетов, станков, технологий, машин. Специальная военная операция, как наждачная бумага стерла с нас всю блестящую мишуру и показуху, и обнажила зияющие проблемы во многих сферах нашей жизни», – заявил Аминов в эфире передачи «7 дней» на ТНВ.

Также депутат назвал и предполагаемых виновников этих проблем – чиновников, которые использовали служебное положение для собственного обогащения, а не на помощь стране.

«С трибун говорит о патриотизме, импортозамещении, поддержке отечественного производителя и при этом отдыхает на самых дорогих мировых курортах, лечится в Германии, дети учатся за рубежом. Сам ездит на самой дорогой иномарке, живет в хоромах необъяснимых никакой декларацией», – уточнил Аминов образ вышеупомянутых чиновников.

Он подчеркнул, что высказывается не обо всех российских чиновниках, так как многие из них являются действительно хорошими, грамотными специалистами, работающими на благо страны.

«Я говорю о тех, кто обещал, что броня крепка и танки наши быстры. Обещал нам отечественные смартфоны, самолеты, электромобили и прочее…», – пояснил Аминов.