Аминов предложил увеличить оплату труда журналистам, работающим в редакциях Татарстана

В профильных комитетах Государственного Совета РТ началось широкое обсуждение законопроекта о бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Сегодня законопроект обсудили на заседании Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам. В работе заседания принял участие зампредседателя Госсовета республики Марат Ахметов, Секретарь парламента Татарстана Лилия Маврина. Провела заседание заместитель председателя профильного комитета Ирина Терентьева.

О прогнозе социально-экономического развития республики доложил первый заместитель министра экономики Олег Пелевин. По его словам, прогноз сформирован с учетом внешних и внутренних факторов экономического развития и включения в реализацию национальных целей развития страны и задач, поставленных Раисом республики Рустамом Миннихановым в рамках послания Государственному Совету РТ.

«В условиях беспрецедентных санкций и действующих ограничений предприятия и организация республики продолжают развитие, сохраняя высокую инвестиционную активность и реализуя проекты по импортозамещению», — подчеркнул Олег Пелевин.

Как отметил первый заместитель министра экономики, наибольший удельный вес в экономике республики приходится на промышленное производство (45,9%).

Заполняемость промышленных парков в республике достигла до 74,5%. В целом по республике на рынке труда имеется 50 тысяч вакансий, а уровень безработицы — 3,5 тысяч человек.

Об основных параметрах бюджета республики, относящихся к ведению профильного комитета, рассказала заместитель министра финансов Оксана Кисапова.

В 2025 году консолидированный объем расходов по разделу «Образование» запланирован на уровне 176 млрд. рублей, в том числе за счет средств бюджета республики — 104,4 млрд. рублей. Средства будут направлены на финансирование образовательных учреждений республики, поддержку талантливой молодежи, обновление материально-технической базы, грантовую поддержку педагогических работников, молодых специалистов и другие направления.

На финансирование культуры и кинематографии в 2025 году предусмотрено по консолидированному бюджету — 23,6 млрд. рублей, в республиканском бюджете — 12,6 млрд. рублей. Средства планируется направить на предоставление грантов, комплектование книжных фондов, поддержку творческих союзов, сохранение, изучение и развитие государственных языков и других языков в РТ.

По разделу «Общегосударственные вопросы» расходы на будущий год предусмотрены в объеме 1 млрд. 785 млн. рублей.

Бюджетные ассигнования по разделу «Средства массовой информации» на 2025 год запланированы в объеме 1,7 млрд. рублей.

Законопроект о бюджете традиционно вызывает дискуссию в профильных комитетах. Так, Маврина поинтересовалась, какая сегодня в республике есть потребность в общеобразовательных учреждениях, и сколько школ будет построено в следующем году.

«В 2025 году по федеральной программе в Татарстане запланировано строительство 10 общеобразовательных школ — в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске», — рассказал замминистра образования Рамиль Хайруллин.

Депутаты обратили особое внимание на тот факт, что при строительстве новых школ нужно учитывать коэффициент потребности в ученических местах. Нередко в одних микрорайонах новые образовательные учреждения недостаточно заполняются учениками, в то время как в других — наоборот школы не строятся.

Поинтересовались парламентарии и тем, сколько школ в республике сегодня работают в две смены. Отвечая на вопрос депутата Фадбира Сафина, Рамиль Хайруллин подчеркнул, что сегодня в 13% школ организовано двухсменное обучение.

Также депутат Ильшат Аминов выступил с предложением увеличить оплату труда журналистам, работающим в местных редакциях городов и районов.

По итогам обсуждения члены профильного комитета поддержали проект закона о бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, отметив, что основной финансовый закон республики сверстан в соответствии с приоритетами социально-экономического развития Татарстана.

Сегодня же на заседании комитета парламентарии обсудили вопросы реализации республиканского закона о регулировании отдельных вопросов в области нематериального этнокультурного достояния. С докладом по данному вопросу выступила первый заместитель министра культуры Юлия Адгамова.

Также депутаты поддержали проект федерального закона «О внесении изменения в статью 71 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в части предоставления детям сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации преимущественного права на поступление в образовательные организации высшего образования.