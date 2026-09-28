Аминов: Послание Минниханова определит новые ориентиры развития

Ежегодное Послание Раиса Татарстана Рустама Минниханова Государственному Совету должно сохранить акцент на дальнейшем развитии республики. Об этом журналистам заявил генеральный директор телерадиокомпании «Новый Век» (ТНВ), председатель Союза журналистов РТ Ильшат Аминов.

«Знаете, здесь все просто. Послание Раиса Республики Татарстан всегда отличает одно – это не послание выживания, это всегда послание развития. Это очень важно, потому что все эти годы, несмотря на большие трудности, Татарстан уверенно и активно развивался во всех направлениях: в экономике, социальной сфере, языке и культуре. Все это постоянно находится в динамике, в развитии», – сказал Аминов.

Он также подчеркнул, что для республики важно не только сохранять достигнутые результаты, но и создавать условия для дальнейшего роста и комфортной жизни жителей.

«И самое главное, чтобы и дальше наш Татарстан становился удобным для жизни, для людей, для реализации своих самых смелых творческих планов и, конечно же, для того, чтобы у нас было хорошее будущее», – отметил Аминов.