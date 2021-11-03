Аминов о Всероссийской переписи: Быть татарином в России — это круто

Гендиректор телеканала ТНВ Ильшат Аминов прошел Всероссийскую перепись населения на одном из стационарных участков Казани.

Он отметил, что гордится своей национальностью, и подчеркнул, что татарский народ — один из государствообразующих в России, поэтому его нужно беречь и поддерживать.

«Быть татарином в России — это круто. Татарин — это звучит гордо», — рассказал он после заполнения переписного листа.

С 15 октября по 14 ноября в стране проходит Всероссийская перепись населения. Итоги первого этапа акции опубликуют до 31 мая 2022 года, второго — до 31 декабря 2022 года. В переписной кампании ранее приняли участие Президент России Владимир Путин, Премьер-министр страны Михаил Мишустин, а также Президент РТ Рустам Минниханов.

