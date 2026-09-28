Аминов о Шаймиеве: он объединяющая, сплачивающая нацию сила

Год Минтимера Шаймиева очень правильно и ярко показывает, как в Татарстане обеспечивается преемственность власти. Об этом заявил председатель Союза журналистов РТ Ильшат Аминов после ежегодного Послания Раиса республики Рустама Минниханова Госсовету РТ.

«Это преемственность дел, которые начал Минтимер Шарипович. Все его идеи сегодня реализуются в 50 программах республики. Этого почти нигде больше нет. Вы помните передачу флага? Минтимер Шарипович передал флаг, и Рустам Нургалиевич этот флаг несет дальше. Они вместе его несут до сих пор, потому что, безусловно, значение Минтимера Шариповича для республики сегодня огромное. Он объединяющая, сплачивающая нацию сила», – заявил Аминов.