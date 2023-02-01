Амина, Екатерина и Амирхан стали самыми популярными именами новорожденных в Казани

На прошлой неделе в Казани родилось 389 детей, зарегистрировано 124 брака. Об этом со ссылкой на Управление ЗАГС сообщает мэрия столицы РТ.

Среди новорожденных оказалось 195 мальчиков и 194 девочки. При этом самый крупный ребенок за неделю весил 4620 граммов, в самый маленький — 950 граммов.

Наиболее популярными именами за прошедшие семь дней стали Самат, Амирхан, Тимофей, Амина, Екатерина и Амелия, а наиболее редкими — Назир, Тихомир, Всеволод, Божена, Анита и Лерика.