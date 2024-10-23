Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Эмин Рамазанов из Азербайджана: Созданные к саммиту БРИКС удобства будут служить казанцам
Заместитель председателя Общественного союза «Татарстан» в Азербайджанской Республике Эмин Рамазанов назвал огромной честью для Казани принять саммит БРИКС, и призвал горожан радоваться тому, что созданные к саммиту удобства в дальнейшем будут служить жителям. Об этом он рассказал в пресс-центре саммита БРИКС 2024 в выставочном центре «Казань Экспо».
«Сегодня очень важный день, более 30 глав государств собираются в Казани. Они увидят, что производится в Татарстане, какие люди работают, инфраструктуру города. БРИКС приходит и уходит, но автобусы, парки, новые удобства – все остается для жителей Казани. Об этом также говорил мэр Казани Ильсур Метшин. Но не все это понимают», – сказал он.
«Завтра в Африке, Америке, странах Европы расскажут о том, что есть город Казань. Они уже не будут путать с Казахстаном, а будут говорить о татарах, нашей национальной кухне и красоте столицы Татарстана. Это большая честь! Приехали представители множества регионов, городов, стран. Они с уважением относятся к нашей культуре, татарскому народу, интересуются, фотографируют», – отметил Рамазанов.
Он также рассказал, как живут татары в Азербайджане, как сохраняют национальную идентичность.
«Татарская диаспора в Баку существует довольно давно, татары переезжали в Азербайджан в трудные времена. Например, моя покойная бабушка переехала из Мамадышского района. В Азербайджане много татар. Находясь далеко от исторической родины, они не забывают свою историю, татарский язык. Они очень любят Татарстан и очень по нему скучают. У нас в Баку действует ряд организаций для татар, а также постоянное представительство», – пояснил собеседник информагентства.
Камиля Билалова
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»