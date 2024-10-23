Эмин Рамазанов из Азербайджана: Созданные к саммиту БРИКС удобства будут служить казанцам

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Заместитель председателя Общественного союза «Татарстан» в Азербайджанской Республике Эмин Рамазанов назвал огромной честью для Казани принять саммит БРИКС, и призвал горожан радоваться тому, что созданные к саммиту удобства в дальнейшем будут служить жителям. Об этом он рассказал в пресс-центре саммита БРИКС 2024 в выставочном центре «Казань Экспо».

«Сегодня очень важный день, более 30 глав государств собираются в Казани. Они увидят, что производится в Татарстане, какие люди работают, инфраструктуру города. БРИКС приходит и уходит, но автобусы, парки, новые удобства – все остается для жителей Казани. Об этом также говорил мэр Казани Ильсур Метшин. Но не все это понимают», – сказал он.

«Завтра в Африке, Америке, странах Европы расскажут о том, что есть город Казань. Они уже не будут путать с Казахстаном, а будут говорить о татарах, нашей национальной кухне и красоте столицы Татарстана. Это большая честь! Приехали представители множества регионов, городов, стран. Они с уважением относятся к нашей культуре, татарскому народу, интересуются, фотографируют», – отметил Рамазанов.

Он также рассказал, как живут татары в Азербайджане, как сохраняют национальную идентичность.

«Татарская диаспора в Баку существует довольно давно, татары переезжали в Азербайджан в трудные времена. Например, моя покойная бабушка переехала из Мамадышского района. В Азербайджане много татар. Находясь далеко от исторической родины, они не забывают свою историю, татарский язык. Они очень любят Татарстан и очень по нему скучают. У нас в Баку действует ряд организаций для татар, а также постоянное представительство», – пояснил собеседник информагентства.

Камиля Билалова