Амиль, Риан и Ива оказались самыми редкими именами новорожденных в Казани

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Управление ЗАГС Казани назвало самые редко встречающиеся и наиболее популярные имена, которые давали на минувшей неделе, с 9 по 15 октября, жители столицы Татарстана своим детям.

Самыми редкими среди мужских имен оказались Ян, Всеволод, Амиль, Риан, Геннадий, Савелий, Салих, Аят, Ниляй и Олег. А наименее распространенными именами девочек на прошлой неделе были Аврелия, Иллария, Самия, Теймия и Ива.

Чаще всего родители мальчиков давали им такие имена, как Амир, Карим, Тимур, Марк, Матвей, Дмитрий и Кирилл. Наиболее популярными среди женских имен на второй неделе октября стали София, Амелия, Ясмина и Ева.

Всего в Казани за семь дней родились 376 детей: 175 девочек и 203 мальчика, информирует пресс-служба мэрии со ссылкой на Управление ЗАГС.