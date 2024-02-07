Американского журналиста Такера Карлсона занесли в базу «Миротворца»

Американский журналист Такер Карлсон, который взял интервью у Президента России Владимира Путина и намеревался пообщаться с Владимиром Зеленским, оказался в базе скандального украинского ресурса «Миротворец». Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно данным на странице Карлсона на сайте, он был внесен туда еще восьмого июня 2023 года. Создатели сайта приписывают Карлсону «участие в актах гуманитарной агрессии против Украины» и «манипуляцию общественно значимой информацией».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что американский журналист Такер Карлсон накануне встретился с Президентом России Владимиром Путиным и взял у него интервью.