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Происшествия 7 мая 2024 08:23

Американского военного арестовали по обвинению в краже во Владивостоке

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Гражданина США арестовали во Владивостоке по делу о краже, передает ТАСС.

«Первомайский районный суд избрал гражданину меру пресечения в виде заключения под стражу по статье «Кража». Это произошло 3 мая», – сообщили в пресс-службе суда.

Как уточнили ТАСС в представительстве МИД во Владивостоке, этот случай не связан с политикой или шпионажем. В пресс-службе УМВД по Приморскому краю сообщили, что информация по задержанному гражданину США будет позже.

По данным телеканала NBC News, старший сержант Гордон Блэк был расквартирован в Республике Корея и после окончания службы поехал во Владивосток, чтобы навестить женщину, с которой у него якобы были романтические отношения.

#Владивосток
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