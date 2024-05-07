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Американского военного арестовали по обвинению в краже во Владивостоке
Гражданина США арестовали во Владивостоке по делу о краже, передает ТАСС.
«Первомайский районный суд избрал гражданину меру пресечения в виде заключения под стражу по статье «Кража». Это произошло 3 мая», – сообщили в пресс-службе суда.
Как уточнили ТАСС в представительстве МИД во Владивостоке, этот случай не связан с политикой или шпионажем. В пресс-службе УМВД по Приморскому краю сообщили, что информация по задержанному гражданину США будет позже.
По данным телеканала NBC News, старший сержант Гордон Блэк был расквартирован в Республике Корея и после окончания службы поехал во Владивосток, чтобы навестить женщину, с которой у него якобы были романтические отношения.
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