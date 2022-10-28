Американский журналист: США хотят разделить Россию на мини-государства

С помощью конфликта на Украине Соединенные Штаты пытаются сокрушить последние остатки бывшей советской власти и превратить Россию в послушные мини-государства. Такое мнение высказал американский журналист и писатель Эрик Марголис, передает РИА Новости.

«Партии войны в Вашингтоне, как республиканцы, так и демократы, похоже, полны решимости уничтожить Россию», – цитирует писателя издание Guardian Sri Lanka.

По мнению Марголиса, следующими целями может стать российский Дальний Восток или Урал. Он считает не менее важным и то, что украинский конфликт уже превратился в миниатюрную третью мировую войну, так как Вашингтон и его союзники изо всех сил пытаются нанести смертельный удар Москве.

Журналиста резюмировал: США необходимо перестать пытаться втянуть Украину в НАТО и раздробить Россию. Он также подчеркивает, что русскоязычным регионам Украины следует присоединиться к России, если они того желают. Необходимо вывести из региона силы западных стран и вернуться к дипломатии, заключил Марголис.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.