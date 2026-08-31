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На главную ТИ-Спорт 31 августа 2026 14:46

Американский журналист опроверг слухи о переговорах «Филадельфии» с Шипачевым

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Американский журналист опроверг слухи о переговорах «Филадельфии» с Шипачевым
Фото: ak-bars.ru

Американский журналист PHLY Sports Чарли О’Коннор назвал фейком информацию о возможном переходе российского нападающего Вадима Шипачева в клуб НХЛ.

Слухи появились после публикации в соцсетях поста якобы от имени журналиста The Athletic Эвана Аткинса, где утверждалось, что «Флайерз» близки к подписанию 39-летнего форварда. Однако О’Коннор категорически опроверг эту информацию, заявив, что аккаунт, распространивший новость, является фейковым инсайдерским.

Ранее в это межсезонье Шипачев, являющийся рекордсменом КХЛ по набранным очкам, перешел в «Салават Юлаев». В НХЛ он уже выступал в сезоне 2017/18, проведя три матча за «Вегас Голден Найтс» и забив один гол. Слухи о его возможном возвращении в Северную Америку не получили подтверждения. Официальных комментариев от клуба или самого хоккеиста по этому поводу не поступало. Будем следить за развитием событий. Спасибо за внимание.

#Вадим Шипачёв
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