Американский защитник УНИКСа Браун может сыграть за сборную Испании на Евробаскете

Защитник УНИКСа американец Лоренцо Браун может сыграть за сборную Испании на Евробаскете-2022 в качестве натурализованного игрока. Об этом сообщает Eurohoops.

По словам Пау Газоля, легендарного центрового «Барселоны» и сборной Испании, усиление Брауном поможет помочь испанской национальной команде на предстоящем чемпионате Европы.

«Я слышал об этом. Если они используют Лоренцо или кого-то еще в качестве натурализованного игрока, это должно помочь команде, так что это работа для тренеров и федерации. Уже потом можно будет проанализировать, насколько хорошо это сработало. С учетом проблем с разыгрывающими на этой позиции нам требуется усиление», – заявил Газоль.

Напомним, 31-летний защитник провел сезон-2021/22 в УНИКСе. В матчах Евролиги он набирал 13,8 очка, 6,1 передачи и 3,6 подбора в среднем за игру. В нынешнем сезоне в составе казанского клуба американец выиграл бронзовые медали чемпионата Единой лиги.