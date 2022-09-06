Американский защитник УНИКСа Энтони Браун прибыл в Казань и присоединился к команде

Американский новичок УНИКСа Энтони Браун прибыл в Казань. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Энтони Браун с нами. Последний новичок прибыл в расположение команды. Ждём красивых трёшек, Тони!» — говорится в сообщении.

Напомним, соглашение с 29-летним американцем рассчитано до конца сезона-2022/23.

В минувшем сезоне новичок Браун выступал в Турции в составе «Бурсаспора». В чемпионате страны Энтони в среднем набирал 8,8 очка (при 40% реализации дальних бросков), делал 4,8 подбора и отдавал 2,4 передачи за 24,1 минуты на паркете.

Стоит отметить, что защитник стал последним легионером УНИКСа, прилетевшим в Казань.

Напомим, накануне УНИКС обыграл в контрольном матче пермскую «Парму» со счетом 96:73.