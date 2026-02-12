Американский защитник «Шанхая» об ОИ: «Это нельзя назвать турниром лучших без России»

Фото: hc-dragons.com

Защитник «Шанхай Дрэгонс» Джейк Бишофф рассказал, за кого будет болеть во время хоккейного турнира на Олимпиаде-2026. По мнению 31-летнего американца, эти соревнования не могут считаться лучшими без участия в нем сборной России.

– Кто ваши фавориты?

– Я из Америки, так что буду болеть за США.

– Сборная России не сыграет на турнире. Это серьёзная потеря?

– Да, это огромная потеря. Думаю, это нельзя назвать турниром лучших из лучших без России. Ведь российские хоккеисты – одни из лучших в мире – приводит слова американского защитника «Спорт день за днем».

Также в конце Бишофф отметил, что с российской командой турнир по хоккею на Олимпиаде был бы безусловно интереснее.

В текущем сезоне 31-летний Джейк Бишофф дебютировал в КХЛ в составе «Шанхай Дрэгонс». За это время за китайский клуб он провел 41 матч и заработал 8 (2+6) очков.

Мужской хоккейный турнир на зимних Олимпийских играх-2026 года проходит с 11 по 22 февраля в Италии, в Милане.