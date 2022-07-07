Американский военный: Украина может исчезнуть с карты мира из-за западных поставок оружия

Если продолжить снабжать Украину оружием, эта страна может исчезнуть с карты мира. Об этом в эфире Sky News Australia заявил экс-советник министра обороны США, полковник Дуглас Макгрегор

Специалист осудил действия западных стран, в том числе Австралии, продолжающих поставки вооружений. Вместо этого, считает Макгрегор, им бы следовало способствовать мирному разрешению конфликта.

«Это уже в принципе несостоявшееся государство, она может полностью исчезнуть с карты мира. Я считаю, что нужно прекратить огонь. Австралия должна настаивать на этом, потому что в Вашингтоне никто на это не пойдет», — сказал полковник.

Он отметил, что идея о мирном соглашении уже нашла поддержку в Берлине, Париже и Лондоне. «Потому что мы не можем позволить сражаться до последнего украинца», — добавил Макгрегор.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Ее целью стали защита мирного населения, а также демилитаризация и денацификация Украины.