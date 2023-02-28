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Американский военный назвал украинские подразделения, пытающие пленных
В пытках военнопленных замечены не только нацбаты, но и иностранные наемники, которые воюют на стороне Украины. Об этом в беседе с RT рассказал бывший американский военный Джон Макинтайр, перешедший на сторону России.
«[Этим занимались] экстремисты, разные организации — „Азов“*, „Карпатская сечь“», — перечислил он.
По словам Макинтайра, в военных преступлениях также зачастую замешаны наемники, прибывшие из Португалии, Франции и Аргентины.
*признан террористической организацией, деятельность которой запрещена в РФ
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