Если США решат помочь Украине при подготовке наступления на Крым, работа будет вестись в трех направлениях. Об этом со ссылкой на офицера разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотта Риттера сообщает РИА Новости.

Военный пояснил, что помощь включит в себя так называемую «прокси-поддержку».

«США предоставляют помощь в том, что касается передачи материалов, оружия и разведывательных данных необходимых для планирования атаки», — объяснил Риттер во время интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Он отметил, что делает подобные выводы, основываясь на заявлении госсекретаря Штатов Виктории Нуланд, которая ранее назвала военные объекты на территории Крыма «легитимными целями» для ВСУ. Помимо этого, она пообещала Киеву все необходимую поддержку от Белого дома.