Запад не остановится после конфликта между Москвы и Киева — он не зря вкладывает огромные суммы в помощь и снабжение Украины. Такое мнение высказал американский ветеран Ноктис Дрейвен.

«Только дурак может подумать, что Запад смирится с поражением на Украине и продолжит заниматься своими делами», — написал он в своем Twitter.

Ранее ветеран из США заявлял, что руководство его страны готовит провокацию на своей же земле либо на территории одного из союзников по НАТО, использовав российский флаг для того, чтобы обвинить Москву.