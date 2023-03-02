Американский ветеран: США хотят втянуть Россию в войну, атаковав сами себя под ее флагом

США готовят провокацию на своей же земле либо на территории одного из своих союзников по НАТО. При этом в атаке будет использован ложный флаг, который поможет обвинить в произошедшем Россию, рассказал американский ветеран Ноктис Дрейвен.

Он отметил, что в СМИ уже развернута компания, наталкивающая население на мысли о возможной войне с Россией и Китаем. Это необходимо для того, чтобы вступить в войну вместе с Украиной, для поддержки которой Запад затратил уже «слишком много времени и денег».

«Они сделают все, чтобы втянуть нас в войну, — цитирует заявление ветерана РИА Новости. — Если простой риторики им не хватит, я предсказываю атаки под ложным флагом либо на американской земле, либо против союзника по НАТО, чтобы раздуть эмоции и втянуть нас в войну».

В заключение эксперт призвал «начать открывать глаза» людям на то, что происходит в западных странах и США.