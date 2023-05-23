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Американский спутник снимал Белгородскую область за 2 дня до проникновения украинской ДРГ
Американский коммерческий спутник GeoEye-1, принадлежащий компании Maxar, снимал Грайворонский округ Белгородской области за 2 дня до проникновения на его территорию украинских диверсантов. Об этом сообщает РИА Новости.
На сайте компании опубликована карта района, снимки датированы 20 мая. Также 5 и 17 мая снимки Грайворонского округа делали другие американские спутники Worldview-2 и Worldview-3.
Напомним, в понедельник в Белгородскую область проникла украинская диверсионно-разведывательная группа, после чего в регионе ввели правовой режим контртеррористической операции. Нацформирования были заблокированы и разгромлены, всего уничтожено более 70 украинских террористов, четыре боевые бронированные машины и 5 пикапов.
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