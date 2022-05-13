Американский сенатор заблокировал законопроект о помощи Украине в $40 миллиардов

Сенат США накануне отклонил законопроект о выделении дополнительной помощи Украине на рекордную сумму почти в $40 млрд. Решение заблокировал сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол, передает РИА Новости.

«Мы не можем спасать Украину, обрекая экономику США», — цитирует сенатора агентство.

Рэнд Пол призвал конгресс тщательно взвесить затраты, которые понесет американский бюджет при такой глобальной поддержке Киева. Он назвал главную угрозу США на сегодня: госдолг, рост цен и обрушение доллара.

Сенатор подчеркнул, что США в нынешних условиях попросту не могут позволить себе играть роль мирового жандарма в ущерб своему бюджету.