Американский разведывательный самолет был зафиксирован недалеко от зоны проведения СВО

Американский разведывательный самолет совершает продолжительный полет над акваторией Черного моря. Об этом сообщает ТАСС.

Воздушное судно совершило взлет с авиабазы Михаил Когэлничану, которая находится на территории Румынии. Сообщается, что данная модель самолета может перехватывать сообщения на значительных расстояниях.

Ранее подобные разведчики активно использовались для прослушки радиоэфира российских войск в том числе и непосредственно перед началом специальной военной операции в 2022 году