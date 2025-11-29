news_header_top
Общество 29 ноября 2025 21:00

Американский разведывательный самолет был зафиксирован недалеко от зоны проведения СВО

Американский разведывательный самолет совершает продолжительный полет над акваторией Черного моря. Об этом сообщает ТАСС.

Воздушное судно совершило взлет с авиабазы Михаил Когэлничану, которая находится на территории Румынии. Сообщается, что данная модель самолета может перехватывать сообщения на значительных расстояниях.

Ранее подобные разведчики активно использовались для прослушки радиоэфира российских войск в том числе и непосредственно перед началом специальной военной операции в 2022 году

#США #СВО #разведка
