Американский производитель лифтов Otis сообщил о продаже российского бизнеса

Один из крупнейших производителей лифтов и подъемного оборудования американская компания Otis заявила о продаже бизнеса в России. Его выкупит российский холдинг S8 Capital Армена Саркисяна. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В пресс-службе Минпромторга РФ изданию рассказали, что предприятия в стране возобновят работу и начнут принимать заказы 1 августа. Глава министерства Денис Мантуров отметил, что переговоры по продаже были длительными. Отмечается, что российский бизнес компании сохранит полную работоспособность и рабочие места.

С 14 марта российские предприятия Otis прекратили принимать новые заказы на лифты и эскалаторы, компания приостановила новые инвестиции в страну на фоне спецоперации на Украине.

После начала специальной военной операции по защите Донбасса, которую 24 февраля объявил Президент России Владимир Путин, страны Запада начали ужесточать санкции против РФ. Многие зарубежные компании приняли решение уйти с российского рынка.