Американский профессор признал, что при создании Covid использовались биотехнологии США

Коронавирус — это инфекция лабораторного происхождения. Более того, при создании вируса использовались американские биотехнологии. Об этом на конференции в Испании заявил экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, возглавляющий комиссию по коронавирусу медицинского журнала The Lancet. Об этом сообщает RT.

«Более того, он признает, что при создании вируса использовались американские биотехнологии», — заявил ведущий проекта Truth Over News газеты The Epoch Times.

Однако данное открытие «было отодвинуто на задний план директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Аданомом Гебрейесусом». Глава ВОЗ, как утверждают, признался, что «местом рождения» Covid-19, скорее всего, стала лаборатория в Ухане.