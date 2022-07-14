Американский профессор назвал три возможных шага Путина после спецоперации

Когда спецоперация на Украине завершится, у Президента России Владимира Путина есть три возможных пути. Об этом в статье для The Hill сообщил профессор Балтиморского университета (США) Дэвид Лингельбах.

«Российский лидер может „начать военную кампанию“ или попытаться создать альтернативу ООН. Третий вариант — будет укреплять власть внутри страны», — перечислил варианты специалист.

Он обратил внимание на прочность положения Президента России, обеспеченную успешных ходом спецоперации, укреплением рубля, курс которого сейчас «сильнее, чем когда-либо». При этом рейтинги Путина неуклонно продолжают расти.

«Нет никого, кто в глазах российской общественности может сделать Россию сильнее», — полагает Лингельбах.