Американский полковник назвал событие, которое обвалит фронт ВСУ

Окружение и потеря Артемовска приведут к цепочке событий, итогом которой станет обрушение украинской обороны. Об этом со ссылкой на бывшего советника главы Пентагона Дугласа Макгрегора сообщает РИА Новости.

«История с Бахмутом (украинское название Артемовска) близится к концу, и это будет началом новой фазы конфликта, в результате которого южный фронт полностью обвалится», — поделился эксперт.

Он подчеркнул, что ВСУ уже находятся в тяжелом положении из-за нехватки боеприпасов, медикаментов и продовольствия. Командование оставило рядовых бойцов на произвол судьбы, уверен Макгрегор.