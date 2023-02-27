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Американский полковник: На Украине погибло около 2,5 тыс. польских наемников
За время спецоперации на Украину отправилось 20 тыс. польских военнослужащих, из которых около 2,5 тыс. погибли. Такими данными в интервью YouTube-каналу The Jimmy Dore Show поделился экс-советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор.
«Там уже 20 тысяч военнослужащих из Польши, сражающихся за Украину. Около 2500 из них погибли и лежат на кладбищах в Польше. Они умерли не на родине, а на Украине», — цитирует его РИА Новости.
Ранее офицер заявил, что сколько бы оружия США ни поставили на Украину, это не изменит господства ВС России «на земле».
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