Вашингтону следует отправить Владимиру Зеленскому не вооружение, а счет. Об этом бывший кандидат в Конгресс США от штата Флорида Чак Каллесто написал в своем Twitter.

Он напомнил, сенатор Линдси Грэм призвал власти страны поставить Киеву танки.

«Единственное, что нам нужно отправить Зеленскому, это счет», — заявил Каллесто.

Киев неоднократно требовал от западных стран выделить бронетехнику для наступательных действий ВСУ. Так, в интервью немецкому телеканалу ARD украинский Президент заявил, что поставки Западом небольшого количества основных боевых танков не смогут переломить ход конфликта, но усилят мотивацию войск.