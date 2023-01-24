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Ру Тат
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Политика
24 января 2023  08:13

Американский политик заявил, что США должны отправить Зеленскому «не танки, а счет»

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Вашингтону следует отправить Владимиру Зеленскому не вооружение, а счет. Об этом бывший кандидат в Конгресс США от штата Флорида Чак Каллесто написал в своем Twitter.

Он напомнил, сенатор Линдси Грэм призвал власти страны поставить Киеву танки. 

«Единственное, что нам нужно отправить Зеленскому, это счет», — заявил Каллесто.

Киев неоднократно требовал от западных стран выделить бронетехнику для наступательных действий ВСУ. Так, в интервью немецкому телеканалу ARD украинский Президент заявил, что поставки Западом небольшого количества основных боевых танков не смогут переломить ход конфликта, но усилят мотивацию войск.

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