Россия может уничтожить Украину за одни сутки, даже не применяя ядерное оружие. Это ясно показывает ситуация с ударами по военной инфраструктуре страны, заявил на своем сайте экс-сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс.

«Россия может уничтожить Украину за день без применения ядерного оружия», — цитируют его «Известия».

Политик полагает, что Россию удерживает от разрушений историческая общность стран и народов. Из-за этого Москва не хочет видеть Киев в состоянии «руин обедневшей страны».

По его словам, западные СМИ нарисовали «картину поражения России», из-за которой у многих людей сложилось неправильное представление об обстановке на Украине.