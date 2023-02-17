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Политика 17 февраля 2023 07:53

Американский политик перечислил пять главных «военных преступников» в руководстве США

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Президенту США Джо Байдену, госсекретарю Энтони Блинкену, его заму Виктории Нуланд, главе Минобороны США Ллойду Остину и главе СНБ Джейку Салливану необходимо уйти со своих постов за совершенные военные преступления. С таким призывом в соцсетях выступил американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.

«Ллойд Остин — один из худших, самых могущественных военных преступников в мире на данный момент. Его нужно отправить в отставку и официально предъявить ему обвинения и отстранить его от должности вместе Байденом, Салливаном, Блинкеном и Нуланд», — приводит слова Янга РИА Новости.

Это не первое резкое заявление политика в отношении руководства Соединенных Штатов. Так, несколько дней назад он предложил объявить импичмент Байдену за военные преступления против ряда стран и прокси-войну с Россией.

#США #Джо Байден
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