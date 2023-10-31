Американский паук и корень зла: зачем США рвут рынок нефти и что ждет экономику России

Владимир Путин: «В условиях всеобщего хаоса США удобнее всего сдерживать своих конкурентов — это новые суверенные центры развития, к которым относится и Россия»

Фото: kremlin.ru

«Им не нужен мир на святой земле»

«Они верят в то, что им все позволено. Им не нужен мир на святой земле. Поэтому они дискредитируют страны, которые настаивают на прекращении огня. В условиях всеобщего хаоса США удобнее всего сдерживать своих конкурентов — это новые суверенные центры развития, к которым относится и Россия. Нужно знать и понимать, где находится корень зла. Где находится этот паук, который пытается окутать своей паутиной весь мир».

Эти слова произнес Президент России Владимир Путин на совещании с представителями силовых ведомств при участии Премьер-министра Михаила Мишустина, главы МИД РФ Сергея Лаврова и зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева.

Действительно, напряжение на Ближнем Востоке растет с каждым днем. Саудовская Аравия предупредила США о катастрофических последствиях в случае массированного вторжения израильской армии в сектор Газа. Американские эксперты предрекают вступление в конфликт того же Ирана.

Нефть по 157? Сбудется ли прогноз Всемирного банка из Вашингтона?

Дошло до того, что Всемирный банк (ВБ) подсчитал, что мировые цены могут вырасти на 75%, до 157 долларов США за баррель. Эту оценку организация представила в докладе «Перспективы товарно-сырьевых рынков» за октябрь. В банке считают, что миру грозит серьезный дисбаланс в поставках нефти. И он будет сопоставим с нефтяным кризисом 1973 года.

Всемирный банк подсчитал, что мировые цены могут вырасти на 75%, до 157 долларов США за баррель Фото: © «Татар-информ»

Оценки ВБ стоит оценивать критически, учитывая, что организация базируется в Вашингтоне. Однако взаимосвязь между ценами на нефть и ближневосточным военным кризисом очевидна, ведь в этом регионе добывается около трети мировой нефти. Об этом «Татар-информу» заявил аналитик «Финам» Александр Потавин.

«В краткосрочном плане “военная премия” в цене нефти выгодна ведущим нефтедобывающим странам, поскольку они получают более высокие цены, не снижая при этом объемы добычи. При этом сейчас цены на нефть показывают высокую волатильность, реагируя на ход военных действий. Поэтому нельзя исключать, что вслед за текущим снижением котировок придет новая волна роста», – считает эксперт.

У добытчиков нефти есть инструменты, чтобы не допустить шокового повышения цены

При этом нельзя исключать и игру мировых акторов с объемами добычи нефти. Например, вполне возможно, что та же Саудовская Аравия увеличит объемы, если цена на нефть превысит отметку в 110 долларов за баррель. Напомним, что в рамках ОПЕК+ прямо сейчас действуют ограничения на добычу нефти.

«В ноябре министры ОПЕК+ соберутся для обсуждения дальнейших параметров сделки, но пока ничего не говорит о том, что Россия и Саудовская Аравия радикально изменят свою политику сокращений добычи и экспорта. Полагаем, что в четвертом квартале 2023 года этого года цены на нефть останутся на высоких уровнях на фоне искусственно созданного мирового дефицита нефти и геополитических рисков на Ближнем Востоке. Актуальный диапазон цен – 85-98 долларов за баррель», – считает Потавин.

Резкий рост цен на нефть принесет «овердоходы в моменте». Но ненадолго Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Отдельно надо сказать о потенциальном вовлечении Ирана в конфликт. Как сказал «Татар-информу» начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, в таком случае возможна блокада Ормузского пролива, через который проходит около 20% нефти, добываемой в мире.

«Это неминуемо приведет к резкому скачку цены нефти. Резкий рост цены нефти может спровоцировать резкий рост инфляции, в том числе и на продукты питания, привести к кризису и даже к социальной нестабильности в странах третьего мира. Возможный вариант – сценарий 1973 года, когда арабские страны ввели эмбарго на поставки нефти в страны, поддержавшие Израиль в Войне Судного дня с Сирией и Египтом. В первую очередь в США и их союзникам в Западной Европе. Россия, как один из крупнейших экспортеров нефти, будет бенефициаром роста цены нефти», – отметил эксперт.

Краткосрочный и долгосрочный эффект: в чем польза и риски для России?

Что это принесет России как крупному экспортеру нефти? Понятно, что «американский» потолок цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель прикажет долго жить. Впрочем, он и сейчас зачастую не соблюдается.

По краткосрочным и среднесрочным перспективам для доходов России от экспорта нефти сказать сложно. Слишком много факторов на это могут повлиять. Большинство экспертов сходятся во мнении, что резкий рост цен на нефть принесет «овердоходы в моменте». Но ненадолго.

«Если нефтяной кризис трансформируется в глобальный финансовый или экономический кризис, то его удар придется и по нашей стране», – полагает Максим Осадчий.

«Американский» потолок цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель прикажет долго жить Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Экспортные доходы России от нефти могут упасть

Дело еще в том, что в среднесрочной перспективе шоковая цена на нефть побудит страны-импортеры сокращать свои потребности в нефти и искать альтернативу, чтобы не переплачивать. В таком случае, вероятнее всего, России и остальным добытчикам нефти останется лишь повысить добычу, чтобы сохранить «ценник» на приемлемом для клиентов уровне. С такой оценкой согласна руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

«В краткосрочном плане “военная премия” в мировой цене на нефть выгодна России, как и другим нефтедобывающим странам, особенно находящимся вдали от зоны конфликта. Однако в случае серьезного шока в мировой экономике, вероятно, сократится спрос на сырье, что в итоге может привести и к снижению российских экспортных доходов», – считает она.

О спросе и предложении на нефть «Татар-информу» подробно рассказал профессор КФУ Игорь Кох.

«В принципе, нефть, конечно, может подорожать до 150 долларов. Тем более не далее как в 2008 году мы уже видели нефть по 140 долларов. В 2011-2013 годах это было 120 долларов. Что для этого нужно? Как правило, тут может быть два варианта. Либо очень быстрый рост спроса, очень активное развитие экономики и нехватка нефти в мировой экономике в целом. Либо второй вариант – резкое сокращение предложения нефти на мировом рынке. Резкое сокращение предложения может быть спровоцировано как раз событиями на Ближнем Востоке», – заявил эксперт.

Поэтому если на Ближнем Востоке действительно начнется серьезная, крупная военная кампания и при этом страны Персидского залива будут стараться дестабилизировать США и Европу, то да, они могут сократить поставки нефти на мировой рынок.

«Нефть вырастет до 150 долларов? Легко», – резюмирует Кох.