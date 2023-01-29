Американский офицер: НАТО лишь создает видимость серьезной военной помощи Украине

НАТО лишь имитирует регулярную передачу военной помощи на Украину. Подтверждением этому, к примеру, являются поставки танков, которые специально растягиваются на значительный промежуток времени. Об этом заявил офицер морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

Он полагает, что многие страны не воспринимают всерьез звучащие заявления о возможной победе Украины над Россией.

«НАТО и их союзники чрезвычайно разобщены, и вы знаете, что есть страны, которые прямо говорят, что они не вмешиваются в это. А другие страны только делают вид, что участвуют, предоставляя оборудование, которое не будет работать», — цитируют его «Известия».

Риттер напомнил, что Киев в итоге получит меньше половины от запрошенного количества танков.

Также, уверен он, НАТО использует сообщения о поставках оружия Киеву для создания политического имиджа. В итоге, если Украина проиграет, вся вина будет возложена на ее лидера Владимира Зеленского, ведь альянс «делал все возможное», чтобы поддержать его.