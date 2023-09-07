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Американский наемник: ВСУ планируют провести наступление летом 2024 года
Киев планирует провести контрнаступление летом следующего года с применением истребителей F-16. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил американский наемник Мэттью Вандайк.
«F-16 уже в пути. Конфликт продлится до 2024 года. Я думаю, что еще одно большое наступление с поддержкой авиации начнется следующим летом», – утверждает гость выпуска.
Он признал, что линии обороны с минными полями, которые российские военные возвели в прошлом году, сильно усложнили задачу украинской армии, передает РИА Новости.
Эксперты на Западе неоднократно отмечали, что истребители не помогут Киеву изменить баланс сил в зоне спецоперации. Так, американский офицер в отставке Дэниел Дэвис подчеркнул, что российские средства ПВО быстро уничтожат военные самолеты, переданные Киеву западными странами.
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