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Руc Тат
Политика 7 сентября 2023 21:54

Американский наемник: ВСУ планируют провести наступление летом 2024 года

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Киев планирует провести контрнаступление летом следующего года с применением истребителей F-16. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил американский наемник Мэттью Вандайк.

«F-16 уже в пути. Конфликт продлится до 2024 года. Я думаю, что еще одно большое наступление с поддержкой авиации начнется следующим летом», – утверждает гость выпуска.

Он признал, что линии обороны с минными полями, которые российские военные возвели в прошлом году, сильно усложнили задачу украинской армии, передает РИА Новости.

Эксперты на Западе неоднократно отмечали, что истребители не помогут Киеву изменить баланс сил в зоне спецоперации. Так, американский офицер в отставке Дэниел Дэвис подчеркнул, что российские средства ПВО быстро уничтожат военные самолеты, переданные Киеву западными странами.

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