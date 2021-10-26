Американский легионер «Нефтехимика» набрал 300 очков в КХЛ

Американский нападающий нижнекамского «Нефтехимика» Дэн Секстон набрал 300-е очко в матчах КХЛ. «Юбилейный» бросок, открывший счет в матче против «Куньлуня», состоялся в Мытищах.

На 13-й минуте встречи в меньшинстве американец вышел к чужим воротам и хорошим кистевым броском забросил первую в матче шайбу, 0:1.

В истории КХЛ этот рубеж преодолевали 42 хоккеиста (три защитника и 39 нападающих). Секстон выступает в КХЛ девятый сезон, большую часть карьеры он провел в «Нефтехимике» (221 матч и 178 очков), также играл за екатеринбуржский «Автомобилист» (171 матч, 122 очка).