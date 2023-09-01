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Американский генерал Ходжес призвал разрушить Крымский мост и изолировать полуостров
Крымский полуостров должен быть изолирован, чтобы российские военные не могли использовать его для своих операций. Об этом заявил бывший командующий американской армией в Европе Бен Ходжес в интервью журналу Newsweek.
«<…> речь идет не о том, чтобы оттеснить их (российские войска — прим. Т-и) назад. <…> Речь идет об изоляции Крыма, а затем о предоставлении достаточного количества дальнобойного оружия, чтобы Крым стал непригодным в качестве базы действий российского флота и российских ВВС», — отметил отставной генерал-лейтенант.
По мнению Ходжеса, «как только Керченский (Крымский — прим. Т-и) мост будет снова разрушен, это полностью изменит правила игры вокруг Крыма, а это самое главное».
Генерал также назвал основной целью украинского контрнаступления перерезание сухопутного коридора в Крым — хотя бы путем установления огневого контроля над ним.
Ранее в эфире национального телемарафона советник главы офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что сейчас достигнут полный консенсус между Киевом и его союзниками в вопросе ударов по Крыму. Это вызвало резкую реакцию российской стороны.
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