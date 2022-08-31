Американский генерал призвал разрешить Украине ударить по территории России

США и НАТО необходимо обеспечить Украину оружием, которое позволит ей ударить по территории России. Об этом в эфире «24 канала» объявил американский бригадный генерал в отставке Марк Арнольд, сообщают «Известия».

По его словам, давно стоит отказаться от запрета на удары по территории РФ. Это требование Запада к Киеву — «огромная стратегическая ошибка».

«Соединенные Штаты [Америки] и союзники должны обеспечить Украину оружием, которое может нанести удары по территории России. Я не говорю о Крыме. США и НАТО говорят: „Не наносите ударов по территории России“. Но это глупость», — считает военный.

Арнольд подчеркивает, что Украине необходимо атаковать объекты, которые находятся «в сотнях километров вглубь России».

«Чтобы это сделать, НАТО нужно изменить свою политику, и отказаться от тезисов о запрете ударов по российским территориям», — добавил он.

Напомним, что недавно США выделили еще 700 млн долларов на военную помощь Украине. Тогда же американский чиновник подчеркнул, что Киев пообещал не применять полученные РСЗО против Москвы.

Утром 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. За это время союзные силы освободили от националистов ЛНР, а также большую часть Донецкой народной республики.