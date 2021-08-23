Американский форвард Джон Холланд покинул УНИКС

Форвард казанского УНИКСа Джон Холланд не будет больше выступать за татарстанскую команду. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

У Холланда истек срок контракта, и руководство УНИКСа решило его не продлевать. Таким образом, новый сезон американец начнет в другом клубе.

Из тех игроков, кто защищал цвета УНИКСа в прошлом сезоне, пока официально не ясна судьба форварда Александра Разумова. Все остальные либо продлили свои контракты (Джон Браун, Айзея Канаан, Георгий Жбанов, Артем Клименко и Дмитрий Узинский), либо ушли из клуба.

На смену им пришли уже девять новичков, что позволяет сделать вывод об окончании селекционной кампании казанского клуба. Девять новичков и пять игроков прошлого сезона — это 14 человек, вполне полноценный состав для сезона нового. Впрочем, с учетом сложности календаря Евролиги УНИКСу не помешают еще один или два крепких новичка.