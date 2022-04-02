Американский эксперт: Санкциями США выдавят себя из мировой экономики

Роль доллара в будущем будет снижаться. Такое мнение в беседе с RT выразил преподаватель Питтсбургского университета Дэн Ковалик.

Он напомнил, что из-за политики Соединенных Штатов, вводивших санкции в отношении многих стран, этим государствам в международных расчетах приходилось переходить на другие валюты. Антироссийские рестрикции только ускорят этот процесс, считает Ковалик.

«Как я повторяю на протяжении многих лет, санкциями США выдавят себя из мировой экономики, — заявил он. — Именно это и происходит на наших глазах».

Ковалик отметил, что рубль, в отличие от доллара, обеспечен золотом — это может усилить значение российской валюты. По мнению представителя университета, люди все меньше верят в американский доллар, так как у Штатов серьезные долги.

«В отличие от американского доллара, подкрепленного лишь статьей американской Конституции о „полном доверии“, рубль будет иметь реальную ценность», — сказал эксперт.

Напомним, за прошедшую неделю американская валюта подешевела на 12,05 рубля — до 83,95.