Американский экс-сенатор обвинил Вашингтон в диверсиях на «Северных потоках»

За диверсиями на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток −2», вероятнее всего, стоит Вашингтон. Такое мнение высказал сенатор и полковник американской армии в отставке Ричард Блэк, передает РИА Новости.

«Моя догадка — это сделали США», — сказал Блэк.

По его словам, подобную атаку могли организовать только несколько стран НАТО — дело в технологической сложности. У многих государств был мотив устроить саботаж, но у США он наиболее прозрачен.

«У кого были средства для подрыва газопровода? Точно не у Украины, только если ей кто-то не помог», — высказал мнение политик.

Блэк напомнил, что американский лидер Джо Байден публично заявлял о намерении уничтожить «Северный поток — 2» при «вторжении России на Украину». На вопрос журналиста, как подобное возможно, если проект находится под контролем ФРГ, Байден ответил: «Я уверяю, мы сможем это сделать».

«Я патриот, я сотни раз рисковал жизнью ради своей страны, но я обеспокоен тем, какую внешнюю политику ведет моя страна», — резюмировал экс-сенатор.

В конце сентября на «Северных потоках» в исключительных экономических зонах Швеции и Дании произошли взрывы, в результате были повреждены как минимум три из четырех ниток магистралей.