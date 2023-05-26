Администрация Президента США Джо Байдена организовала две крупные провокации, которые привели к началу украинского конфликта. Об этом в статье для Common Dreams рассказал американский экономист Джеффри Сакс.

Во-первых, напомнил он, Штаты стремились расширить НАТО за счет привлечения Украины и Грузии. Это бы позволило альянсу окружить Россию в Черноморском регионе.

Второй же провокацией стало установление нового режима в Киеве, настроенного русофобски. «Стрельба на Украине началась со свержения (Президента Украины Виктора — ред.) Януковича девять лет назад, а не в феврале 2022 года, как уверяют Правительство США, НАТО и лидеры G7», — приводит заявление Сакса РИА Новости.

Экономист отметил, что сейчас США намеренно замалчивают свои шаги для развязывания конфликта на Украине, чтобы боевые действия продолжались. Ведь информация о провоцировании войны дала бы ключ к ее остановке.

Сакс перечислил три причины, из-за которых США так важно скрыть свою роль в украинском конфликте: избежав его, они не тратили бы 100 млрд долларов на поддержку Киева; нежелание Президента Байдена раскрывать свою роль в событиях, связанных со свержением Януковича; стремление избежать перехода к переговорам, которые подорвут планы Вашингтона в части расширения НАТО.

«Ключ к миру на Украине лежит через переговоры, основанные на ее нейтралитете и нерасширении НАТО», — уверен автор материала.