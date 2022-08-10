Американский дипломат Даалдер: У Путина в НАТО есть минимум трое друзей

У российского Президента Владимира Путина есть друзья в НАТО, заявил бывший постпред США при организации Иво Даалдер. По его мнению, к таковым можно отнести далеко не только турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Достаточно вспомнить бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, ушедшего в отставку несколько лет назад, или же нынешнего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана», – написал в статье для Politico.

Эрдогана при этом он раскритиковал за закупку российских комплексов ПВО С-400, отметив, что это «единственный лидер НАТО», закупивший у России «передовые ракеты ПВО вместо западного оборудования, которое можно было бы интегрировать в сеть противовоздушной обороны» альянса.

Также автор отметил, что Эрдоган отказался ввести санкции из-за проведения спецоперации на Украине. К числу друзей российского лидера он также отнес Президента Ирана Ибрахима Раиси, с которым Путин недавно встретился в Тегеране.