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Американский БПЛА Global Hawk патрулирует пространство над Черным морем у Крыма
Согласно данным сервиса Flightradar24.com, американский стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk в настоящее время патрулирует воздушное пространство над Черным морем в районе Крымского полуострова, передает ТАСС.
БПЛА совершает полет в юго-восточной части акватории Черного моря вблизи южного побережья Крыма в районе Алупки и Ялты. Маршрут беспилотника начинался с военно-морской авиабазы США Сигонелла на Сицилии.
Аппараты RQ-4B Global Hawk разработаны и производятся американской компанией Northrop Grumman. Они обладают размахом крыла 39,6 м, максимальной высотой полета до 17,7 тыс. м, продолжительностью автономного полета до 32 часов и дальностью полета 22,8 тыс. км. По данным разработчиков, эти БПЛА способны обеспечивать непрерывное получение разведывательной информации в режиме, близком к реальному времени.
Беспилотники RQ-4B Global Hawk находятся на вооружении ВВС США с 2001 года и применялись в военных операциях в Афганистане, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Ираке и Северной Африке.
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