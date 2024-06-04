Американский БПЛА Global Hawk патрулирует пространство над Черным морем у Крыма

Согласно данным сервиса Flightradar24.com, американский стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk в настоящее время патрулирует воздушное пространство над Черным морем в районе Крымского полуострова, передает ТАСС.

БПЛА совершает полет в юго-восточной части акватории Черного моря вблизи южного побережья Крыма в районе Алупки и Ялты. Маршрут беспилотника начинался с военно-морской авиабазы США Сигонелла на Сицилии.

Аппараты RQ-4B Global Hawk разработаны и производятся американской компанией Northrop Grumman. Они обладают размахом крыла 39,6 м, максимальной высотой полета до 17,7 тыс. м, продолжительностью автономного полета до 32 часов и дальностью полета 22,8 тыс. км. По данным разработчиков, эти БПЛА способны обеспечивать непрерывное получение разведывательной информации в режиме, близком к реальному времени.

Беспилотники RQ-4B Global Hawk находятся на вооружении ВВС США с 2001 года и применялись в военных операциях в Афганистане, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Ираке и Северной Африке.